النصر يعقد اجتماعه الأول ويشدد على ترجمة توصيات رئيس النادي

المصدر: محمد أبو إسماعيل – دبي

عقد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم اجتماعه الأول مساء أمس برئاسة عبد الرحمن أبو الشوارب، وحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة باستثناء ثابت سهيل لتواجده خارج الدولة، وثمن أبو الشوارب ثقة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس النادي، مُشدداً على أن المجلس سيعمل على ترجمة توصيات وتوجيهات سموه على أرض الواقع ليُعيد للعميد بريقه وريادته للرياضه في دولتنا الحبيبة.

حضر الاجتماع كلاً من، طارق الجناحي نائب رئيس المجلس، والأعضاء عادل محمد شاكري، جمعة سعيد محمد الكعبي، راشد مرزوق بخيت، والدكتور حمد الفلاسي عضو المجلس والمدير التنفيذي للشركة، وأستهل أبو الشوارب، الاجتماع الأول للمجلس بتوجيه خالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة الشركة السابق على إخلاصهم وتفانيهم في عملهم خلال الفترة الماضية ، مؤكداً أن ذاكرة العميد لم ولن تنسى كل من يعمل ويبذل جهداً من أجل رفعة الكيان.

وفي سياق الاجتماع ومن خلال بيان رسمي صادر من المركز الإعلامي للنادي، وجَه أبو الشوارب جميع الأعضاء الجُدد لمجلس الإدارة، أن يعملوا بروح الفريق الواحد وأن يضعوا مصلحة النصر نصب أعينهم ، حيث أن المرحلة القادمة تتطلب الكثير من التضحيات والعمل والتعاون المُشترك، كما اطلع المجلس على التقارير الفنية لأداء المدربين العاملين بفرق كرة القدم بالنادي، ومدى انعكاس منهجيات اللعب على مستوى وأداء ونتائج اللاعبين في الملعب.

وشدد المجلس في اجتماعه اليوم على أن معيار الوفاء والإخلاص للقميص الأزرق هو المقياس الأساسي لكل من يرتدي قميص النادي وينتسب لاسمه العريق، وناشد المجلس جماهير العميد بضرورة الالتفاف حول الفريق في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن العميد يحتاج جماهيره الوفيه في المدرجات لدعم ومساندة اللاعبين وإلهاب حماستهم من أجل عودة الفريق مرة أخرى إلى وضعه الطبيعي في صدارة الأندية.