نادي الشارقة ينظم ورشة عن جراحة الرباط الصليبي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظم نادي الشارقة بقاعة المؤتمرات الصحافية بمقره في الحزانة ورشة عمل عن جراحة الرباط الصليبي للاعبين، إذ تحدث في الورشة استشاري جراحة الركبة بمستشفى هيلث بوينت في أبوظبي الدكتور سيبستيان أوردونا، بحضور كل من المدير الرياضي لنادي الشارقة الدكتور جمال صالح، ومشرف القطاع الطبي لكرة القدم بالنادي الدكتور محمد البديوي، بجانب مجموعة من العاملين بالمجال الطبي بأندية الشارقة ودبي.

من جهته، أشاد المدير الرياضي لنادي الشارقة الدكتور جمال صالح بمشاركة الدكتور سيبستيان في الورشة، مؤكداً أن الورشة كانت جيدة وأنهم استفادوا كثيراً من المستوى الراقي للمحاضرين، لاسيما الدكتور سيبستيان، من خلال المعلومات الجديدة والأفكار المبتكرة، ما ساعدهم على فهم طبيعة الإصابات بشكل أفضل.

وأضاف: «ورشة العمل تأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة لنادي الشارقة للنهوض بكل قطاعات الرياضة، وتعزيز ثقافة الاحتراف وتطوير جميع الجوانب الفنية والطبية والإدارية والاستثمار، وغيرها، وسنواصل على هذا النهج، وندعو كل الراغبين والمهتمين إلى الحضور وإثراء النقاشات لما فيه رفعة الرياضة بالإمارة والدولة».

وأشار الدكتور محمد البديوي إلى أن الورشة احتوت على معلومات جديدة في المجال الطبي، وأن كل المشاركين والحضور استفادوا منها، لافتاً إلى أن الدكتور سيبستيان سبق أن أجرى عدداً كبيراً من عمليات الرباط الصليبي والركبة، وقام خلال هذه الورشة بالكشف أيضاً على بعض الحالات من اللاعبين سريرياً أمام الحضور، وهو ما كان له الأثر الطيب في توصيل أفكاره بشكل جيد.

من جانب آخر، استضاف نادي الشارقة لكرة القدم عدداً من المسنين من جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، لحضور مباراة الفريق أمام الفجيرة في دوري الخليج العربي، وكان في استقبالهم رئيس شركة كرة القدم بالنادي محسن مصبح، وقام رئيس النادي بتقديم الهدايا لهم، فيما استقبلتهم الجماهير بالأهازيج. وتأتي هذه المبادرة تحت شعار «بر الوالدين» بمناسبة اليوم العالمي للمسنين.