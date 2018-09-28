أحمد جميل: هدفنا تكرار إنجاز الأبيض الشاب في 2009 والتأهل المونديالي

المصدر: جوني جبور ــ دبي

كشف لاعب المنتخب الوطني ونادي شباب الأهلي، أحمد عبدالله جميل، عن عزمه وزملائه في منتخب الشباب، على الظهور بصورة مشرفة في نهائيات كأس آسيا التي تنطلق في 18 أكتوبر المقبل، وتستمر حتى الرابع من نوفمبر، وتقام في ضيافة إندونيسيا.

وأكد جميل لـ«الإمارات اليوم» أنهم يسعون لتكرار ما حققه جيل أحمد خليل وعلي مبخوت، وقال: «هدفنا تكرار إنجاز الأبيض الشاب في 2009 والتأهل إلى المونديال»، مشدداً على أن المنتخب لن يفرط في هذه الفرصة، بعد أن غاب عن المونديال منذ آخر مشاركة في النسخة التي أقيمت في مصر وبلغ فيها المنتخب وقتها ربع النهائي، وتألق وقتها عدد كبير من اللاعبين، الذين باتوا اليوم من الركائز الأساسية في المنتخب الأول.

وسينافس منتخب الشباب في البطولة الآسيوية على إحدى البطاقات الأربع المؤهلة لمونديال بولندا 2019، حيث يتوجب عليه بلوغ نصف النهائي لضمان التأهل. وقال جميل: «منتخب الشباب الحالي يملك مجموعة مميزة من اللاعبين الذين تدرجوا معاً في منتخبات المراحل السنية، ولديه حظوظ قوية للمنافسة في آسيا، والسير قدماً على خطى جيل الأبيض الشاب في 2009، وبلوغ نهائيات المونديال». وخاض المنتخب مباراتين وديتين أمام نظيره العراقي، ضمن التحضيرات لكأس آسيا، وأبرزت المباراتان اللتان بعض الجوانب السلبية التي يأمل الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب الفرنسي لودفيك باتيللي، معالجتها قبل انطلاق النهائيات القارية. وأضاف جميل: «قدمنا في مباراة العراق الثانية أداءً قوياً، وكنا قريبين من الفوز، ونتطلع في الأيام المقبلة إلى مواصلة العمل مع الجهاز الفني لبلوغ الجهوزية المطلوبة قبل بطولة كأس أمم آسيا للشباب».

وكان الأبيض تعادل سلباً في الثانية، في حين خسر الأولى أمام العراق بثلاثية. في المقابل، قال باتيللي لـ«الإمارات اليوم»: «حرصت على إشراك أكبر عدد من اللاعبين، بهدف الاستقرار بصورة مبدئية على قائمة اللاعبين الـ23 في آسيا». وتابع: «قدم المنتخب في التجربة الثانية أداءً مغايراً مقارنة بالأولى، إلا أنه افتقد اللمسة الأخيرة، وهي أمور سيتم العمل عليها في تجمع يوم غد، المستمر حتى موعد السفر إلى معسكر ماليزيا».

المنتخب ينافس على 4 بطاقات في كأس آسيا بإندونيسيا مؤهلة إلى مونديال بولندا 2019.