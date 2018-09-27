الزعابي: يجب التعويل على اللاعب المواطن.. وليس «التجنيس»

المصدر: منصور السندي ــ دبي

قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عضو لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، راشد الزعابي، إنه رغم أن محترف الوحدة، الأرجنتيني سيبستيان تيغالي، أو أي لاعب غيره، يمكن أن يمثل إضافة للمنتخب في حال انطبقت عليه المعايير والشروط المطلوبة للتجنيس، لكن «يجب التعويل في المنتخب على اللاعب المواطن، على غرار علي مبخوت وعمر عبدالرحمن وأحمد خليل وإسماعيل مطر، وليس على التجنيس»، واصفاً التجنيس بأنها ليست الأساس في هذا الوقت. وأشار في حديث لـ«الإمارات اليوم» إلى أن مدرب المنتخب، زاكيروني، في حاجة لتطبيق فكره من خلال مباريات ودية، بعيداً عن «المباريات الإعلامية».

وقال: «المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر من اللاعبين، لأنهم الأساس في المنتخب، وتيغالي أو أي شخص تنطبق عليه المعايير، ويمكن الاستفادة منه، فأهلاً به في المنتخب، وطبيعي أنه سيكون إضافة، لكن علينا أن نعوّل على لاعبينا المواطنين بالأساس، وليس التجنيس».

وبخصوص الانتقاد الموجه إلى زاكيروني كونه لا يخوض مباريات ودية قوية، قال: «الأهم بالنسبة للمدرب خوض مباريات مع منتخبات يطبق من خلالها فكره التدريبي، وليس مجرد مباريات إعلامية أمام الأرجنتين وألمانيا وإنجلترا»، مؤكداً أن «المتطلبات الراهنة هي زرع ثقة لاعبي المنتخب في أنفسهم، والتركيز الجيد، والاستفادة من المباريات الودية، وتعاون الأندية، وحل أي مشكلات إن وجدت، سواء مع الجهاز الفني أو الإداري».

وأشار الزعابي إلى أن ست مباريات ودية مقبلة ستكون كافية لتجهيز الأبيض لكأس آسيا 2019، التي تقام في ضيافة الإمارات يناير المقبل. وقال إنه يجب عدم النظر إلى تصنيف المنتخبات التي يلعب معها الأبيض.

وطالب الزعابي لاعبي المنتخب بالمحافظة على مشاركتهم بشكل أساس مع فرقهم، وقال: «الكثير من اللاعبين تنقصهم المشاركة مع أنديتهم بصورة أساسية، مثل لاعب شباب الأهلي أحمد خليل، وهذه مشكلة، خصوصاً أنه من العناصر الأساسية في المنتخب».