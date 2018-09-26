اتحاد الكرة يطلب من الأندية الافصاح عن الهدايا للاعبين

المصدر: منصور السندي-دبي

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، راشد الزعابي أن اتحاد الكرة منح الأندية مهلة حتى الثاني من أكتوبر المقبل للإفصاح عن الهدايا او المميزات الأخرى التي تقدمها للاعبيها فوق الأمور الموجودة في العقد المبرم بين الطرفين، مشيرا الى أن اتحاد الكرة سيطلب من الأندية حسب اللائحة الإفصاح عن الرواتب الخاصة بلاعبيها في حالة واحدة فقط وهي وجود خلاف بين الطرفين وذلك في حال تقدّم احد الطرفين سواء اللاعب أو النادي بشكوى للاتحاد في هذا الخصوص.

وقال الزعابي في تصريحات صحافية "طلبنا من الندية التعجل في موضوع التعهد بالإفصاح عن الهدايا التي تقدمها للاعبيها مثل عقود الإعلان عقود الرعاية وبالنسبة لنا في اللجنة فإننا نتعامل مع العقود الرسمية الموقعة بين الأندية وبين لاعبيها".

وأشار الزعابي الى أنه لم تواجهم حتى الآن أي مشكلة بخصوص فترة الانتقالات الصيفية للاعبين التي ستستمر حتى الثاني من الشهر المقبل، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تمديد في فترة الانتقالات الحالية.

وكانت لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين قد عقدت أمس اجتماعا برئاسة راشد الزعابي في مقر الاتحاد في دبي.

وحدد اتحاد الكرة في اطار تطبيق الرقابة المالية على الاندية، أربع فئات من اللاعبين طبق عليهم سقف الرواتب بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى لراتب اللاعب في الفئة الأولى خلال الموسم الكروي الواحد 2.8 مليون درهم والفئة الثانية 1.8 مليون درهم والفئة الثالثة 1.2 مليون درهم والفئة الرابعة لا يزيد راتب اللاعب عن 600 ألف درهم.