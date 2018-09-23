الدهماني بطل سباق كلباء للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

فاز الدراج عامر محمد الدهماني بأولى سباقات اتحاد الدراجات للموسم الرياضي الجديد 2018-2019، الذي أقيم أول من أمس، في مدينة كلباء بالشارقة، وهو سباق الهواة من المواطنين لمسافة 60 كم، وشارك فيه 70 دراجاً، وحقق الدهماني من فريق إكسبو دبي 2020 المركز الأول بزمن ساعة و34 دقيقة و15 ثانية، وبمعدل سرعة بلغ 38 كلم في الساعة.

وحلّ في المركز الثاني لاعب فريق نشامى محمد صبيح، وحلّ ثالثاً ياسر جمعة من فريق إس إس، وفي نهاية السباق قام الأمين العام للاتحاد عبدالناصر الشامسي، والمدير المالي عبدالكريم الزرعوني، والأمين العام المساعد نايف جكة، بتتويج الفائزين في السباق.