5 ميداليات لمنتخب الإمارات في «آسيوية القوة البدنية»

المصدر: محمد فاضل - دبي

رفع المنتخب الوطني في القوة البدنية رصيده في بطولة آسيا إلى خمس ميداليات، بواقع ذهبية واحدة، وفضيتين وبرونزيتين، وذلك حتى ختام منافسات أول من أمس، ضمن البطولة التي تقام في ضيافة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتحت إشراف الاتحاد الآسيوي، في نادي دبي لأصحاب الهمم.

وزادت غلة الميداليات بالنسبة للمنتخب بعد ذهبية فيصل الزعابي، بجانب فوز وليد الزعابي بميدالية فضية، وميدالية فضية أخرى لعمر الشحي، وقبلها فوز علي الشحي ببروزنية، ومثلها لعلي المازمي.

وشهدت منافسات اليوم الثالث تألق علي عبدالكريم (16 سنة)، والذي حل رابعاً، وكان قريباً من التتويج، في أول مشاركة له.

وعن مكاسب البطولة، قال النائب السابق لاتحاد بناء الأجسام والرئيس الحالي لأكاديمية الاتحاد الدولي، عبدالكريم محمد سعيد، في تصريحات صحافية «استضافة البطولة في الإمارات أمر مفرح، وهي ثمرة أولى للجهود التي بذلت منذ إشهار اللعبة إلى يومنا الحاضر، إضافة إلى الفوز بالميدالية الذهبية في كأس العالم، وتأكيد ذلك بذهبية فيصل الزعابي في البطولة الحالية».