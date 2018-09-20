«مصرف عجمان» يجدد عقد رعاية «البرتقالي» موسماً واحداً

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

جدد مصرف عجمان عقد رعايته للفريق الأول لكرة القدم في نادي عجمان لموسم واحد، من دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالعقد.

وعقد مسؤولو المصرف وإدارة البرتقالي مؤتمراً صحافياً، صباح أمس، في مقر النادي للإعلان عن تمديد العقد بشكل رسمي.

وقال المدير التنفيذي لمصرف عجمان محمد أميري، إن العقد يتضمن رعاية البرتقالي في كل المسابقات المحلية سواء في دوري الخليج العربي أو كأس المحترفين أو كأس رئيس الدولة، لافتاً إلى أن هناك مبادرات أخرى سيتم الكشف عنها في الأيام المقبلة تتعلق بالجماهير وبدعم كل الألعاب الرياضية وفرق الناشئين في النادي.

وأضاف: «تجديد عقد رعاية الفريق الأول لكرة القدم في عجمان هو بمثابة الخطوة الأولى لمزيد من التعاون مع النادي لدعم مسيرته، والتي تخدم قطاعاً حيوياً مهماً من الشباب في إمارة عجمان، فضلاً عن النجاح اللافت الذي يحققه في دوري الخليج العربي، ما ينعكس بالإيجاب على المسابقة بشكل عام.»

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي عجمان خليفة الجرمن: «إننا سعداء بهذه الشراكة مع مصرف عجمان التي تعكس مدى الدور الذي تقوم به المؤسسات المحلية في الإمارة لأداء دورها المنوط بها».

مضيفاً «قرار تمديد عقد الرعاية بين النادي ومصرف عجمان يأتي في إطار الجهود التي يقوم بها مجلس الإدارة، وبمتابعة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس النادي رئيس دائرة البلدية في عجمان؛ لتوفير موارد مالية ذاتية للنادي ولفريق كرة القدم بما يُساعده على تحقيق خطط وأهدافه المتعلقة بالظهور القوي في المسابقات المحلية».

وكشف الجرمن خلال تصريحاته عن تلقي إدارة النادي عروض رعاية عدة يتم دراستها حالياً بما يخدم كل الأطراف.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، أحمد الفورة، إن إتمام اتفاق عقد الرعاية بين النادي ومصرف عجمان هو تعاون إيجابي سيدعم مسيرة البرتقالي لدعم الرياضة في إمارة عجمان، ما سيكون له الأثر الأكبر في رفع المستوى الرياضي لأبناء النادي.