اتحاد اللجان الأولمبية العربية يدعم استضافة الإمارات لـ «الأولمبياد الخاص»

المصدر: إبراهيم الديب – أبوظبي

وقعت اللجنة المحلية المنظمة لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019 التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتستضيفها العاصمة أبوظبي في مارس المقبل؛ اتفاقية مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للتعاون والتنسيق بين الطرفين من أجل تنظيم ناجح للدورة العالمية.

وتقضي الاتفاقية بقيام اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بتقديم مساعداته وخبراته كافة من أمور فنية وإدارية لدعم استضافة الإمارات للحدث العالمي الكبير الذي يشارك فيه 7500 رياضي ورياضية، ويقام في الشرق الأوسط لأول مرة، أبرزها تقديم الحكام الذي سيشاركون في إدارة منافسات الدورة بمختلف الألعاب على صعيد منافسات الرجال والسيدات.

وتم توقيع الاتفاقية في مؤتمر صحافي عقد أمس بمقر مدارس أدنوك بمنطقة ساس النخل في أبوظبي، بحضور المدير العام لدورة الألعاب العالمية أبوظبي 2019 خلفان المزروعي، والأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية سعود بن علي بن عبدالعزيز، والرئيس التنفيذي لدورة الألعاب العالمية بيتر ويلر، والرئيس التنفيذي للعمليات لدورة الألعاب العالمية راشد عبدالله، ومدير الإدارة الرياضية لدورة الألعاب العالمية عبدالله الوهيبي، وممثلي مجلس أبوظبي الرياضي والهيئة العامة للرياضة واللجنة المنظمة الوطنية للأولمبياد الخاص.

وقال خلفان المزروعي: «من أبرز الأهداف التي يسعى الأولمبياد الخاص لتحقيقها تقديم أعلى مستوى من التنظيم الرياضي والخدمات للرياضيين من أصحاب الهمم، والتأكيد على تواجد عناصر النجاح لهذا الحدث من خلال توفير الحكام و الخبرات الرياضية المتميزة، وتوفير مناخ تنافسي تسوده الروح الرياضية، فضلاً على نشر القيم الإنسانية التي تتسم بها حركة الاولمبياد الخاص».

وقال عبدالله الوهيبي: «نتطلع في الإدارة الرياضية للعمل عن قرب مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية خلال الأشهر المقبلة لتوفير الكوادر التحكيمية والفنية اللازمة لإدارة المنافسات الرياضية من خلال التعاون مع الاتحادات العربية فى ترشيح الحكام لإخراج البطولة والفعاليات بشكل متميز».

وأضاف: «سيعمل الطرفان بموجب الاتفاقية على توفير وتأهيل ما يقرب من 180 من الحكام الدوليين وغير الدوليين المتطوعين من الأعضاء بالتعاون مع الاتحادات الرياضية العربية في ألعاب: التنس والبادمنتون وكرة اليد والبوتشي والفروسية وتنس الطاولة والشراع والجودو وألعاب القوى والماراثون والكرة الطائرة والتزلج وكرة القدم والسباحة والجمباز الفني والجمباز الإيقاعي والقوة البدنية والكيك بوكسينج وكرة الطائرة الشاطئية والبولينج والدراجات والغولف وكرة السلة والترايثلون، للعمل والتنسيق المشترك لإخراج الأولمبياد الخاص بصورة مميزة تليق بسمعة الإمارات وعراقتها في تنظيم البطولات محلياً وإقليمياً وعالمياً».