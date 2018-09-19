7 أسماء مهددة بدخول «دائرة الشك» في الجولة الثالثة

المصدر: أحمد طارق ــ دبي

تشهد الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي التي تقام يومي الخميس والجمعة، ثلاث مواجهات من العيار الثقيل، إذ يلتقي الوحدة مع الوصل على استاد بني ياس في الشامخة في لقاء جماهيري، بينما يحل العين ضيفاً ثقيلاً على النصر في استاد مكتوم بن راشد، ويلعب شباب الأهلي مواجهة صعبة أمام الشارقة، الذي يعيش أفضل فتراته، ويشترك في صدارة لائحة الترتيب مع الوحدة والعين والجزيرة.

ورغم مرور جولتين فقط من الدوري، إلا أن التهديدات بدأت تلاحق بعض المدربين، بالاستغناء عن خدمات من لم ينجح في أول مباراتين، ومن المتوقع أن يزداد عدد المدربين الراحلين، بعدما كان اتحاد كلباء أول فريق يستغني عن مدربه، بإقالة البرازيلي جورفان فييرا بعد خسارة «النمور» في الجولة الأولى أمام الوحدة بستة أهداف مقابل هدفين، في المقابل لن يكون اللاعبون الأجانب بعيدين عن هذه التهديدات، خصوصاً أن فترة الانتقالات الصيفية ممتدة حتى الثاني من أكتوبر المقبل، ما يمنح الأندية فرصة التعاقد مع محترفين جدد قبل غلق باب القيد.

«الإمارات اليوم» تستعرض سبعة أسماء مهددة بدخول دائرة الشك بالاستغناء عن خدماتهم في الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي، على النحو التالي:

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