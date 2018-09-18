إدارة «الصقور» تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مدربي المراحل السنية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - رأس الخيمة

عقد رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم، محمد إسماعيل العوضي، اجتماعاً مع مديري الأجهزة الفنية والأطقم المعاونة بفرق المراحل السنية بالنادي، في إطار حرص مجلس الإدارة على دفع المراحل السنية إلى الأمام، لتحقيق الطموحات والأهداف المرجوة، وقد تم خلال الاجتماع اعتماد الخطة العامة، ومناقشة مسيرة الفرق في انطلاقة مسابقات الموسم، والاستعداد الأمثل لخوض المنافسات، وتهيئة الأجواء بشكل ملائم يسهم في عملية التكوين، وتطوير مهارات لاعبي المراحل الذين يمثلون النواة الحقيقية للصقور في المستقبل القريب، وهي القاعدة التي تؤمل عليها إدارة شركة القدم تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد العوضي في تصريح صحافي، أن «المراحل السنية هي العمود الفقري للصقور، وتمثل المستقبل للفريق الأول، الذي يوليه مجلس الإدارة الأهمية القصوى، حيث تضع الإدارة سياسة واضحة في العمل للنهوض بالمراحل السنية، كما أعادت ترتيب بعض الأمور الفنية والإدارية لتطوير العمل، ولتحقيق نتائج إيجابية بشكل عام، وتكوين لاعبين قادرين على تمثيل النادي على أكمل وجه في جميع المسابقات».