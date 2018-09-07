الظفرة يقهر منتخب الشباب بالسبعة ويحتفل بـ «سوبر الصالات»

المصدر: الظفرة - الإمارات اليوم

فاز فريق الظفرة على منتخب الشباب لكرة قدم الصالات بنتيجة 7-2 في ملعب صالة بينونة في الجولة الأولى من النسخة الـ10 لكأس الاتحاد.

وقال مدير منتخب الشباب عبدالله الدرمكي، إن خوض مباراة أمام فريق كبير مثل الظفرة من شأنه تحقيق الفائدة الفنية للمنتخب. وأكد في تصريحات صحافية: استفاد المنتخب كثيراً جداً من المباراة، والخسارة بنتيجة كبيرة لا تعبر عن أداء المنتخب، حيث أهدر شباب الأبيض ست فرص محقّقة في الشوط الأول، بينها انفرادات، والتقدم مرتين على حساب فريق مميز مثل الظفرة في حد ذاته يعتبر أمراً جيداً.

وأرجع أسباب الخسارة إلى الإرهاق جراء السفر الذي استغرق خمس ساعات ونصف الساعة إلى صالة بينونة في يوم المباراة، وقال إن اللاعبين لم يحصلوا على فرصة إجراء عمليات الإحماء بسبب ضيق الوقت.

وعقب نهاية المباراة احتفلت أسرة نادي الظفرة بلاعبي الفريق بمناسبة الفوز بكأس السوبر، وجرت الاحتفالية بحضور ومشاركة رئيس مجلس إدارة النادي صالح بن جزلان المزروعي، ومشرف اللعبة وعضو مجلس إدارة شركة الألعاب حسن الحمادي، ومرشد خلفان المرر، المدير التنفيذي لإدارة الألعاب، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.