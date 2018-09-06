الأبيض يواجه ترينيداد وتوباغو ودياً في جيرونا

المصدر: جيرونا - الإمارات اليوم

يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الساعة السادسة (الثامنة بتوقيت الإمارات) من مساء اليوم، نظيره منتخب ترينيداد وتوباغو باستاد «بالموز كوستا برافا»، في أولى مواجهاته الدولية الودية بمعسكره الحالي المقام في مدينة جيرونا الإسبانية، ضمن تحضيراته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستُقام في الإمارات مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً، حيث سيلعب منتخبنا الوطني (مستضيف البطولة) ضمن المجموعة الأولى التي تضم: تايلاند والهند والبحرين.

وأنهى الأبيض استعداداته بأداء حصة تدريبية تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ألبيرتو زاكيروني وجهازه المساعد بمشاركة 24 لاعباً هم: خالد عيسى، إسماعيل أحمد، مهند سالم، محمد أحمد، بندر الإحبابي، عامر عبدالرحمن، أحمد برمان، ريان يسلم، ومحمد عبدالرحمن (العين)، علي خصيف، فارس جمعة، وعلي مبخوت (الجزيرة)، محمد مرزوق، ماجد حسن، إسماعيل الحمادي، وأحمد خليل (شباب الأهلي دبي)، علي حسن سالمين، وخميس إسماعيل (الوصل)، محمود خميس، وخليفة مبارك غانم (النصر)، الحسن صالح (الشارقة)، محمد برغش (الوحدة)، فهد الظنحاني (بني ياس)، عمر عبدالرحمن (الهلال السعودي ).

وشملت التدريبات تطبيق بعض الجوانب التكتيكية والخططية والضربات الثابتة، كما كانت هناك تدريبات خاصة لحراس المرمى.

وقال مدير منتخبنا الوطني عبيد هبيطة، إن المباراة اليوم تُمثل اختباراً حقيقياً للأبيض أمام منتخب يضم في صفوفه لاعبين يمتازون بالسرعة والبنية الجسمانية العالية والقوية، الأمر الذي سيدفع لاعبينا للتعامل مع المباراة بكل جدية وحماس.

وأضاف أن الجهاز الفني اختار المباريات الدولية الودية بعناية بالغة، من أجل تحقيق أهداف معينة، أهمها أن تكون المنتخبات من مدارس كروية مختلفة من أجل تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية والخططية وتعويد اللاعبين التعامل والتكيف مع أكثر من طريقة لعب، بالإضافة إلى الوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية.

وتابع أن أجواء معسكر جيرونا حتى الآن تعتبر إيجابية، سواء من ناحية مقر الإقامة أو ملاعب التدريبات أو المباريات، مشيداً بالتزام اللاعبين بالبرنامج الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني لهذا المعسكر الذي سيستمر حتى 12 الجاري.

وأوضح هبيطة أن الجهاز الفني بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة حرص على أن تكون تجمعات المنتخب بدءاً من هذا المعسكر، خلال أيام الفيفا التي لا تتجاوز مدتها أسبوعين، وهي فترة كافية للاعبين خصوصاً أنهم سيشاركون مع أنديتهم بمختلف المسابقات المحلية.

من جهته، غادر لاعب وسط منتخبنا ونادي الشارقة سيف راشد معسكر الأبيض في جيرونا، عائداً إلى البلاد بعد أن أثبتت الفحوص الطبية إصابته بالعضلة الخلفية وحاجته إلى العلاج. من جانبه، تقوم قناة دبي الرياضية الراعي الرسمي لاتحاد الإمارات لكرة القدم بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة، حيث خصصت القناة استديو تحليلياً سيبدأ قبل ساعة من انطلاق المباراة، إلى جانب تغطية ميدانية من الملعب من خلال المراسل محمد الجاسم الذي وصل إلى إسبانيا أمس.

الجدير بالذكر أن الأبيض سيخوض مباراته الدولية الودية الثانية بمعسكر جيرونا الثلاثاء المقبل، أمام منتخب لاوس على الملعب نفسه.

المباراة ستنقل

على الهواء مباشرة

من خلال قناة دبي

الرياضية.