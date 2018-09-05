أصحاب الهمم جاهزون لتحدي «طوكيو وجاكرتا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن اتحاد رياضة أصحاب الهمم، أمس، عن جاهزية المنتخب الوطني في رفعات القوة للمشاركة ببطولة آسيا وأوقيانوسيا التي تنظمها العاصمة اليابانية طوكيو في الفترة من 5ـ13 الجاري، وتليها مباشرة المشاركة بالألعاب الآسيوية البارالمبية التي تستضيفها جاكرتا في الفترة من 5-14 أكتوبر. وتضم قائمة المنتخب الذي يقيم معسكره الإعدادي حالياً في تايلاند كلاً من: البطل الأولمبي محمد خميس، أحمد خميس، عادل شانبيه، سيف الزعابي، موزة الزيودي، راشد حسن، راشد النقبي.

ويترأس البعثة عبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات في الاتحاد، ويضم الوفد كلاً من: الإداري خليفة بن حسين، والمدرب تيتو قاسم، ومساعده بوليفار زوسيمو، والمعالج الطبيعي جيفري كماتشو، فضلاً عن ماري روس مرافقة للاعبة هيفاء.

وقال الأمين العام باتحاد رياضة أصحاب الهمم ذيبان سالم المهيري، إن مجلس إدارة الاتحاد يولي مختلف المشاركات الدولية أهمية خاصة من خلال إعداد اللاعبين في مختلف المسابقات، ومن أجل حصد النتائج الإيجابية التي تؤهلهم لتحقيق ما يصبو إليه كل منتسب إلى هذه الشريحة من المجتمع. وأشار إلى أن الانجازات التي ظل يحققها «أصحاب الهمم» هي ثمرة دعم القيادة الرشيدة، مطالباً اللاعبين المشاركين خلال الاحداث الآسيوية الكبيرة المقبلة بمضاعفة الجهد من أجل الوصول إلى منصات التتويج، ورفع شعار التحدي للسير على درب النجاحات، وعدم التفريط في المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية. وأضاف: «ثقتنا كبيرة في جميع أعضاء البعثة من أجل التمثيل المشرف، وأبطال الإمارات في قمة جاهزيتهم من أجل خوض تحدي غمار البطولة». من جانبه، أكد منسق اللجنة الفنية مصباح إبراهيم جعفر، أن التحضيرات تجرى بشكل جيد من أجل تجهيز اللاعبين عبر تجمعاتهم في المعسكرات داخلياً وفي الخارج من أجل خوض المنافسات بشكل إيجابي ومواصلة تحقيق الإنجازات، وقال إن مشاركة منتخب رفعات القوى في بطولة آسيا وأوقيانوسيا من أهم المحطات، لأهميتها الفنية الكبيرة، لافتاً إلى أن المشاركة بها ليست من أجل التواجد فقط، بل لتحقيق إنجاز جديد يضاف لسجلات أصحاب الهمم.