الإنجليزي واليس يقترب من «التوب 20» في «غولف السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق لاعب الغولف، الإنجليزي مات واليس، لقب بطولة الدنمارك المفتوحة ليقفز إلى «التوب 20» في ترتيب الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، ويؤمن مكانه ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً هذا الموسم، للحصول على واحدة من بطاقات التأهل للعب في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، البطولة الختامية للموسم التي تقام على ملاعب عقارات جميرا نوفمبر المقبل.

ونجح واليس في الحصول على لقبه الرابع في مسيرته بالجولة الأوروبية للغولف التي تقام سنوياً تحت شعار «السباق إلى دبي»، ليتقدم من المركز 21 إلى المركز 17 على لائحة الترتيب العام بمجموع 1.451.639 نقطة هذا الموسم.

جاء فوز واليس بعد التفوق في الجولة الفاصلة على الثلاثي لي وييستوود وستيفن براون وجوناثان طومسون، ليحصد لقبه الثاني هذا العام بعد فوزه على أندرو جونستون في بطولة الهند المفتوحة.

وبدا ويستوود جاهزاً لتحقيق أول فوز له في الجولة الأوروبية منذ عام 2014، لكنه تراجع بعد وقت قصير في الحفرة الأولى من المباراة الفاصلة، لكن الإنجليزي على وشك حجز مكانه في جولة موانئ دبي العالمية بعد أن قفز إلى المركز 43.