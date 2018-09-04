«الكاراتيه» يقرر المشاركة في بطولة العالم بإسبانيا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

قرّر اتحاد الكاراتيه في اجتماعه الرابع، الذي عقد في دبي برئاسة اللواء ناصر الرزوقي، المشاركة في البطولة العربية بمصر يومي 29 و30 الجاري بمنتخبي الرجال والسيدات، وبطولة العالم بإسبانيا في الفترة من 5-11 نوفمبر 2018.

كما تم اعتماد أسماء الحكام المرشحين لدورة الحكام الدولية المقامة على هامش بطولة العالم بإسبانيا، وتم اعتماد أسماء أعضاء لجنة المنتخبات الوطنية برئاسة المهندس مروان سنكل، ومريم الشامسي نائب الرئيس، ومحمد عباس عضو اللجنة، وهشام سري مقرر اللجنة، وجابر الزعابي مدير المنتخبات الوطنية. كما تمت مناقشة قرار مجلس الوزراء بشأن مشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين في مسابقات الموسم 2018/‏‏‏2019، وقام السكرتير الفني بتقديم عرض لبعض النقاط الفنية التي تخص مشاركة الأندية، وتمت مناقشة تفعيل دور اللجان العاملة بالاتحاد، وتقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة، وقيام رؤساء اللجان بحضور اجتماعات مجلس الإدارة لغرض تقاريرهم. وفي مبادرة من اللواء ناصر الرزوقي، قرر تحمل تكاليف إقامة المعسكرات المقبلة من أجل المشاركة في البطولات التي تم اعتمادها.

وتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة المهندس حميد شامس، الأمين العام المساعد لمتابعة شؤون الأندية والمراكز الخاصة والجاليات، كما تم عرض ما تم عمله من أجل دعم اللواء ناصر الرزوقي، مرشح الإمارات لانتخابات الاتحاد الدولي المقبلة، على هامش بطولة العالم بإسبانيا.