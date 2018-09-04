بفود: مسافي يتطلع إلى ودّيات قوية في مصر

المصدر: محمد فاضل ـــ الشارقة

تغادر إلى مصر غداً بعثة الفريق الأول في نادي مسافي لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي، تمهيداً للمشاركة في منافسات الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى وكأس رئيس الدولة.

من جهته، رفض مدرب الفريق المغربي إبراهيم بفود، وصف موعد إقامة المعسكر الخارجي بالمتأخر، على الرغم من أن جميع الأندية أنهت معسكراتها، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «المنافسات الرسمية للدرجة الأولى ستنطلق في السادس من أكتوبر المقبل، وأن الوقت مازال طويلاً، وقد درسنا هذا التوقيت بأنه سيكون أكثر فائدة للفريق من المعسكرات المبكرة، خصوصاً أن أبرز أهداف المعسكر هو تطوير الحالة البدنية للاعبين، بحيث تصل للقمة قبل انطلاق الموسم، وتابع: وضعنا ضمن خطتنا وبالتنسيق مع منظمي المعسكر الخارجي خوض أربع مباريات ودية قوية. ونتطلع إلى أن تكون أمام الأندية الجماهيرية المعروفة في مصر، وذلك بهدف تحقيق الفائدة الفضلى».

وأضاف «سندرس الفرق التي سنلاعبها في الدور التمهيدي لبطولة كأس رئيس الدولة التي جرت أمس، بحيث يتم انتخاب تدريبات تكتيكية خلال المعسكر، تزامناً مع الفرق التي سنلعب معها، مع تصاعد تطلعاتنا بالتأهل للدور الثاني للبطولة، وأن نستفيد من المعسكر بشكل أبرز لبطولة الدوري».