نادي الجزيرة الحمراء يجمع أبرز القيادات النسائية بمناسبة يوم المرأة الاماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أوضحت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد كرة الطائرة بداية دورها في تشكيل منتخب كرة الطائرة النسائي، والمشاركة فيه في أول بطولة خليجية وفوزهم بالمركز الأول، رغم ضيق المدة الزمنية التي أتيحت لها لتشكيل وتدريب فريقها، كما ذكرت بدايتها في عالم الرياضة منذ أن كانت طالبة في جامعة الامارات، مؤكدة حرصها على دخول المرأة لعالم الرياضة ولجميع الميادين بشرط محافظتها على الدين والعادات والتقاليد وبرها بوالديها، فإن حافظت على تلك الأركان الأساسية ستنجح رياضياً وفي كل الميادين.

وسردت شمسة بنت حشر مع الشيخة الدكتورة علياء القاسمي وناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي في الملتقى النسائي الأول في جلسة المرأة على نهج زايد التي نظمها نادي الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة بمناسبة يوم المرأة الاماراتية في فندق المرجان، بإدارة التربوية عائشة الزعابي رئيسة اللجنة الثقافية في النادي، أبرز انجازاتهن في مجالاتهن المتنوعة.

وأكدت الشيخة علياء بنت حميد القاسمي أن المرأة متعددة المهام في وقت واحد، وتنجح وبكل جدارة بإنجاز مهامها، موضحة بدايتها في المجال الطبي والمواقف التي عاشتها لتتغلب عليها، وتنجح في اجتيازها لتصل الى ما كانت ترنو إليه.

وقالت ناعمة الشرهان أن المرأة الاماراتية تبرز أهم إنجازاتها حين تتعرض للمواقف والتحديات التي تصقلها وتشكل شخصيتها، موضحة الصعاب التي واجهتها لتكمل تعليمها.

وكرم وليد عبدالكريم عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء المتحدثات في الجلسة، وثمن تجاوبهن ومشاركتهن الفاعلة في يوم المرأة الاماراتية، وشهد الجلسة عدد كبير من القيادات النسائية أمثال جميلة الزعابي الملقبة بـ"أم الإسعاف" وحصة سيف نائب رئيس مجلس إدارة نادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والدكتورة عائشة القطامي.