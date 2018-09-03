الإمارات الثالثة عربياً في جدول الترتيب النهائي

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

اختتمت أمس، في إندونيسيا دورة الألعاب الآسيوية الـ18 التي أقيمت في العاصمة جاكرتا ومدينة باليمبانغ، والتي تخللها إعلان البلاد عزمها على الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2032 اعتماداً على خبرة الدورة القارية. وبعد أكثر من أسبوعين على انطلاق الألعاب التي تضمنت 40 رياضة وافتتحت رسمياً في 18 أغسطس، أقيم أمس على ملعب غيورا بونغ كارنو في العاصمة، حفل ختامي تحت الأمطار الغزيرة.

وحافظت الصين على هيمنتها على جدول الميداليات، منهية الألعاب في الصدارة مع 289 ميدالية (132 ذهبية، 92 فضية، 65 برونزية)، متقدمة على اليابان مع 205 ميداليات (75 ذهبية، 56 فضية، 74 برونزية)، وكوريا الجنوبية مع 177 (49 ذهبية، 58 فضية، 70 برونزية). وعلى صعيد الدول العربية، أتت البحرين في المركز الأول (الـ11 إجمالاً) مع 26 ميدالية هي 12 ذهبية (كلها في ألعاب القوى) وسبع فضيات وسبع برونزيات. بينما احتلت الإمارات المركز الثالث عربياً برصيد 14 ميدالية (ثلاث ذهبيات، ست فضيات، وخمس برونزيات)، تليها الكويت برصيد ست ميداليات (ثلاث ذهبيات، فضية، برونزيتان)، والأردن برصيد 12 ميدالية (ذهبيتان، فضية، تسع برونزيات)، والسعودية ست ميداليات (ذهبية وفضيتان وثلاث برونزيات)، والعراق (ذهبية، وفضيتان)، ولبنان (ذهبية، فضية، وبرونزيتان)، وسورية برونزية واحدة. وتُقام دورة الألعاب المقبلة في مدينة هانغجو الصينية عام 2022.