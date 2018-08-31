نادي الشارقة يصل إلى 30% من الاكتفاء الذاتي خلال 5 سنوات

المصدر: جوني جبور - الشارقة

كشف عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس شركة النادي للاستثمار، إبراهيم محمد الجروان، أن شركة نادي الشارقة الرياضي للاستثمار الوحيدة على مستوى الدولة الحاصلة على ترخيص رسمي لمزاولة النشاط، وتستعد الشهر المقبل للكشف بصورة رسمية عن شعارها الجديد، مشيراً إلى أنها ستحقق من خلال المشروعات الاستثمارية والتجارية الجديدة اكتفاءً ذاتياً للنادي يصل إلى 30% في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وقال الجروان لـ«الإمارات اليوم»، إن: «شركة الاستثمار في النادي بصدد الإعلان عن 10 مشروعات، بعضها لايزال قيد الدراسة، والآخر قيد التنفيذ، ويتوقع أن تحقق عوائد مالية لنادي الشارقة بكل أنشطته، سواء الألعاب الجماعية أو كرة القدم، ستضمن تخفيف الأعباء عن الدعم الحكومي، والقدرة على الارتقاء تدريجياً بنسب الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 30% مع نهاية السنوات الخمس المقبلة». وأوضح: «منذ إعلان دمج ناديي الشعب والشارقة في كيان جديد، تم تأسيس شركة الاستثمار التي تعد الأولى على مستوى أندية الدولة الحاصلة على ترخيص رسمي، والتي كان من أولى مهامها إدارة الأصول التجارية والمشروعات الاستثمارية لكلا الناديين السابقين، ومن ثم وضع آليات تتعلق بكيفية تطوير هذه الأصول، التي أتبعت أخيراً بخطط ودراسات تتعلق بـ10 مشروعات سيتم الإعلان عنها الشهر المقبل».

وأشار الجروان إلى أبرز المشروعات الجديدة، وقال، إن: «جميع عائدات المشروعات الاستثمارية الجديدة، ومن أبرزها المركز التجاري، والمطاعم المتنوعة، فضلاً عن برج سكني، و15 محلاً تجارياً حديثاً ومميزاً، وفيلتين تجارتين، وصالة رياضية على مستوى عالٍ، ستدر تدريجياً عوائد مالية ستصب في خزينة النادي».