«سبورت فور آوول» و«أوليه» في نصف نهائي «بطولة الخليج لأكاديميات الكرة»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تستكمل، مساء اليوم، منافسات النسخة الثالثة من البطولة الخليجية لأكاديميات كرة القدم، بمواجهتَي نصف النهائي، وتستضيفها ملاعب كواترو في عجمان، وتستمر حتى غد. ويلتقي في المباراة الأولى فريق سبورت فور آوول الإماراتي مع أوليه البحريني، ثم لقاء الفتى الذهبي السعودي مع العقر العماني، على أن تسبق هاتين المواجهتين، في الرابعة عصراً، بلقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، الذي يلتقي فيه إسبانيول كواترو الإماراتي وكويت برازوكا الكويتي. ونجحت أطراف المربع الذهبي في حجز بطاقاتها، بانتزاعها بطاقتَي المركزين الأول والثاني عن كلتا مجموعتي البطولة، واعتلى أوليه البحريني صدارة الأولى بتحقيقه انتصاره الثالث على التوالي على حساب «إسبانيول كواترو» الإماراتي بواقع 3-صفر، فيما اقتنص سبورت فور آوول وصافة الثانية بفوزه على برازوكا الكويتي.