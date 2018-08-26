كلباء مهتم بإنشاء أكاديمية لكرة القدم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أكد المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء، خالد النقبي، أن مجلس إدارة النادي، يدرس فكرة إنشاء أكاديمية لكرة القدم، سعياً للاهتمام بالمواهب وتأمين مستقبل الفريق، أسوة ببقية الأندية.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «التوجه لإنشاء أكاديمية رفيعة المستوى، لن يكون على حساب الفرق الأخرى، لأن الجميع يحظى باهتمام مجلس الإدارة، إلا أننا نرى أن العمل على الأكاديمية مهم جداً، كونه يعطي انطباعاً حقيقياً عن حقيقة مستوى اللعبة في النادي، ويجعلنا نتفاءل بالمستقبل».

وتابع: «سندرس تجارب الأكاديميات الناجحة في الدولة قبل الأكاديميات الخارجية، بمعنى أننا قبل أن نذهب إلى أوروبا أو أميركا الجنوبية للبحث عن مدرسة كروية لمتابعة أسلوبها، سندرس تجارب الأكاديميات الناجحة محلياً، مثل الوحدة والنصر والعين وشباب الأهلي والشارقة، ونقارن الأبرز منها مع أفكار وتوجهات مجلس الإدارة لاختيار الأفضل».

وتابع: «نتطلع من خلال أكاديمية كلباء في الفترة المقبلة إلى تطبيق أفضل الممارسات الاحترافية، انطلاقاً من وضع الأسس العلمية الصحيحة لإنشاء وتكوين أكاديمية كرة القدم، وسيكون الهدف الأساسي رعاية وتخريج المواهب الكروية لخدمة فرق النادي، وصولاً للفريق الأول والمنتخبات الوطنية، ومن ثم سيتم التنسيق مع مجلس الشارقة الرياضي لاختيار أفضل الخطط والبرامج المطروحة قبل البدء في هذا المشروع الحيوي».