دولي الملاكمة يرقي الاماراتي سلطان الوالي 3 نجوم

المصدر: محمد فاضل - دبي

اعلن اتحاد الامارات للملاكمة عن تلقيه رسالة من الاتحاد الدولي تفيد بترقية الحكم الدولي الاماراتي سلطان الوالي ومنحه شهادة التحكيم الدولية (3 نجوم)، ليصبح اول حكم اماراتي وعلى مستوى دول الخليج العربي ينجح بنيل الشارة الدولية التي ستمكنه من قيادة نزالات الملاكمة في بطولات العالم والدورات الاولمبية.

وافادت الرسالة بان الحكم الدولي سلطان الوالي نجح بامتياز في دورة حكام الملاكمة الدوليين الترتيب الثالث ( 3نجوم)، والتي اقامها الاتحاد الدولي للملاكمة في تايلند يوليو الماضي، ونجح الوالي ان يحجز مكانا له بين افضل الحكام على مستوى العالم وهو مايعطي تقديرا بارزا للحكم الاماراتي بعد نجاحه في مختلف الاستحقاقات السابقة وعلى كافة المستويات والأصعدة، وسيقود نيل الدولي الوالي لهذه الشارة التحكيمية الى تمكنه من المشاركة في تحكيم النزالات الدولية والاولمبية على حد سواء، وان ينعكس كذلك على تطور الملاكمة الاماراتية على مستوى اللاعبين لدوره في تطوير ثقافة رياضة الملاكمة.

وفِي هذا السياق اكد الامين العام لاتحاد الملاكمة حسن الحمادي في تصريحات صحفية بأن محلس ادارة الاتحاد ماض بتنفيذ فقرات استراتيجيته المرسومة لتطوير اللعبة بشكل مميز موضحا: سعداء بنيل الحكم الدولي سلطان الوالي لأشارك التحكيمية الدولية الأعلى مكانة ونبارك له ذلك ونتمنى ان تضيف نجاحات اكبر للرياضة الاماراتية في المستقبل ونحث جميع الحكام والمدربين والاداريين في اللعبة الى بذل جهود اكبر في الجانب التطويري لكفائاتهم وبما يساهم بنيل الشهادات الدولية