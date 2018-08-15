أسطورة جنوب إفريقيا فيلليرز سفيراً لدوري الإمارات للكريكيت

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلن مجلس الإمارات للكريكيت عن اختيار أسطورة جنوب إفريقيا، ايه.بي دي فيلليرز، سفيراً لدوري الإمارات الدوري للكركيت (UAE T20x). ويقام مهرجان الكريكيت المرتقب، الذي ينتظر أن يكون فريداً من نوعه من حيث تنوع تشكيلة اللاعبين العالميين المشاركين فيه، من 19 ديسمبر إلى 11 يناير المقبلين في دبي وأبوظبي والشارقة.

وكان دي فيلليرز، المعروف بلقب «السيد 360»، نظراً لأسلوبه المتنوع في ضرب الكرة، قد اعتزل اللعب دولياً في وقت سابق من هذا العام، بعد مسيرة امتدت 14 عاماً، وضمنت له مكانة مرموقة باعتباره أفضل ضارب كريكيت في التاريخ. وهو يحمل العديد من الأرقام القياسية العالمية. وينضم النجم الجنوب إفريقي إلى دوري الكريكيت الجديد سفيراً عالمياً غير مشارك في اللعب، حيث يتوقع أن يسهم في دعم الدوري من خلال إلهام الشباب، والتفاعل مع عشاق هذه اللعبة.

وقال فيلليرز في تصريحات صحافية: «لطالما كان دوري T20 من أكثر الدوريات التي أحب المشاركة فيها، وقد أسهم في تعزيز الاهتمام بلعبة الكريكيت في جميع أنحاء العالم». ولا شك أن (UAE T20x) يمثل إضافة نوعية إلى أجندة بطولات الكريكيت، كما يطمح إلى إتاحة الفرصة أمام اللاعبين الشباب من مختلف دول العالم لممارسة اللعبة مع نخبة من الأبطال العالميين، الأمر الذي شجعني بالفعل للانضمام إلى هذا الحدث المهم.

وتابع: «يسعدني أن أشارك سفيراً لدوري الإمارات، لاسيما أنه سيركز على تطوير وتنمية اللعبة التي أعشقها».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي باسمه، زايد عباس: «نحن نسعى لإقامة دوري جديد للكريكيت يمتلك كل مقومات الاستمرار والتطور، من خلال اعتماد نهج مبتكر، وإشراك المشجعين كعوامل أساسية للنجاح».