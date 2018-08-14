العين يختتم معسكر سلوفينيا بمواجهة جوريكا الكرواتي

المصدر: معاذ كمبال ــ العين

يؤدي فريق العين، مساء اليوم، آخر تجاربه الودية حينما يواجه فريق جوريكا الكرواتي، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه في سلوفينيا، فيما ستعود بعثة الفريق إلى الدولة يوم الجمعة المقبل.

وكان «الزعيم» خسر تجربته الودية الأولى أمام إنتر زابرستش المنتمي إلى الدوري الكرواتي بنتيجة صفر/‏‏3، وكرر خسارته في المواجهة الثانية أمام فارازين الكرواتي بهدفين لهدف، بينما سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على الثالثة أمام كوبر السلوفيني، وسجل إبراهيما دياكيه والسويدي ماركوس بيرغ هدفي الفريق.

ويستمر فريق العين في تنفيذ برنامجه الإعدادي عقب العودة إلى الدولة إلى حين موعد السفر إلى العاصمة المصرية القاهرة، لخوض المواجهة الرسمية المحلية له يوم 25 الجاري أمام الوحدة في كأس سوبر الخليج العربي.