جاني: نعوّل على 6 ألعاب لتحقيق نتائج مشرفة في «آسياد جاكرتا»

المصدر: منصور السندي - دبي

قال مدير الأكاديمية الوطنية الأولمبية، نائب رئيس البعثة الإماراتية في دورة الألعاب الآسيوية، العميد عبدالملك جاني، إنه متفائل جداً بإمكانية تحقيق رياضيي الإمارات نتائج مشرفة، وحصد العديد من الميداليات خلال مشاركتهم المرتقبة في «آسياد جاكرتا» بإندونيسيا، التي تنطلق 18 الجاري، وتستمر حتى الثاني من سبتمبر المقبل.

وأكد جاني لـ«الإمارات اليوم»: «نعوّل على ست ألعاب لتحقيق نتائج مشرفة في (آسياد جاكرتا)». وأضاف أن الرهان أساساً على ألعاب مثل الجوجيتسو والدراجات والجودو والكاراتيه والمبارزة وألعاب القوى، التي استعدت اتحاداتها جيداً لهذا الحدث، مؤكداً أنه يتوقع أداءً مشرفاً وقوياً لبقية الألعاب الأخرى، وبينها المنتخب الأولمبي لكرة القدم. وقال جاني: «الإمارات تشارك للمرة الأولى بوفد كبير جداً في تاريخ مشاركاتها بالدورات الآسيوية، ونحن متفائلون بتحقيق نتائج جميلة جداً، وكذلك وقوف أبنائنا اللاعبين على منصات التتويج، فتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، واضحة جداً في هذا الخصوص، وهو أن أبناء الإمارات يجب أن يكونوا موجودين في كل المحافل الرياضية». وأشار عبدالملك إلى أن الوفد الإماراتي يتكون من 217 شخصاً، بينهم الوفد الإداري، إضافة إلى الأجهزة الطبية والفنية المختلفة، فضلاً عن 138 لاعباً ولاعبة.

وعن مدى الاستفادة من المشاركة السابقة في هذه الدورة، أكد أن الاستفادة ستكون من الجانبين الفني والإداري. وأكد جاني أنهم يعوّلون كثيراً أيضاً على بعض اللاعبين الذين يتوقع أن يتأهلوا إلى المراحل المتقدمة، وكذلك إلى الأولمبياد المقبل، مشيراً إلى أنه بالنسبة إلى ألعاب القوى، فإنه يتمنى أن يقدم رياضيو هذه اللعبة مستويات تليق بسمعة اتحاد ألعاب القوى، مشيراً إلى أنه، ورغم صعوبة المنافسة، إلا أنه يعتبر وصول رياضيي لعبة المبارزة إلى دور الأربعة مكسباً كبيراً. وأضاف جاني «سافر وفد العلاقات العامة والسكرتارية قبل فترة إلى إندونيسيا، وذلك للقيام بعملية تجهيز الإقامة، والوقوف على احتياجات الوفد، وقد وجدنا تعاوناً كبيراً من سفارة الدولة لدى إندونيسيا، ولهم الشكر على هذه الجهود الكبيرة التي قاموا بها من أجل إنجاح مهمة وفد الدولة في المشاركة بهذا الحدث». وأكمل عبدالملك جاني «المنتخب الأولمبي لكرة القدم سيستهل مشاركته اليوم في مسابقة كرة القدم، ونتمنى أن يظهر بمظهر مشرف يليق بسمعة الكرة الإماراتية».

وبخصوص انسحاب اتحاد السلة، قال: «أتمنى من الاتحادات أن تدرس مواقفها جيداً، نظراً لأن المشاركة محطة، وليست نهاية المطاف، والاتحادات مدتها أربع سنوات، لذلك يجب أن ترسم استراتيجية محددة وواضحة الخطط».

وفد الإمارات يغادر إلى إندونيسيا

غادر إلى إندونيسيا، مساء أمس، عبر مطار دبي الدولي، الوفد الإداري لبعثة الإمارات، إذ ضم الوفد الأمين العام بالوكالة للهيئة العامة للرياضة عبدالمحسن الدوسري، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية محمد بن درويش، والسكرتير التنفيذي للجنة هاني عبدالله.

من جانب آخر، يغادر اليوم، نائب رئيس الوفد العميد عبدالملك جاني، كما يغادر الوفد الإعلامي المكون من الصحافي منصور السندي (الإمارات اليوم)، وعماد إبراهيم (البيان)، وحسن عبدالرحمن (الرؤية)، والمصور محمد شعلان (الخليج)، ومصطفى الأميري وكامل عبدالله من اللجنة الأولمبية.