برنامج «دبي البحري» للموسم الجديد ينطلق 14 سبتمبر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الخاص بالسباقات البحرية في دبي للموسم الرياضي 2018-2019، والذي سيبدأ يوم 14 سبتمبر ويستمر حتى نهاية شهر أبريل المقبلين.

ويسارع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الجهة المسؤولة عن النشاط الرياضي البحري في الإمارة، الخطى من أجل استكمال التجهيزات لبدء فعاليات الموسم الجديد في الموعد المحدد.

وكان مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية قد وافق في اجتماعه الذي انعقد أخيراً، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري، على المقترح المقدم من اللجنة المنظمة بالنادي حول الأنشطة والفعاليات وسباقات الموسم الرياضي البحري 2018-2019، ووجه بالتنسيق الكامل مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ومخاطبته من أجل التنسيق مع بقية الأندية البحرية، التي تنشط في المجال نفسه.

وقال عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، محمد عبدالله حارب، إن اللجنة المنظمة حرصت على تنويع الأنشطة، وزيادة الأحداث، بهدف تنمية الشراكة المجتمعية، خصوصاً في ما يتعلق بزيادة الفعاليات التي تهم شرائح مختلفة من أبناء الدولة والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ومن بينها مسابقات صيد الأسماك التي تهم شريحة كبيرة، والتي ستكون هذه المرة من ثلاث جولات على مدار الموسم.