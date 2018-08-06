4 تطبيقات عملية لقضاة الملاعب في معسكر ألمانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يواصل قضاة الملاعب تحضيراتهم المكثفة، خلال معسكرهم الحالي في مدينة ريجنسبيرغ الألمانية، ضمن استعدادات لجنة وإدارة الحكام للموسم الرياضي المقبل 2018 - 2019، ويستمر المعسكر، الذي يضم 76 حكماً من الفريق الأول والمراحل السنّية حتى 14 الجاري.

وقال مدير إدارة الحكام في اتحاد الكرة أحمد يعقوب، إن حكام الكرة الإماراتية يواصلون ولليوم السادس تدريباتهم البدنية، والمحاضرات النظرية التي يقدمها نخبة من المدربين والمحاضرين، حيث يبدأ، اليوم، في المعسكر منذ ساعات الصباح الباكر، إذ تنطلق تدريبات اللياقة البدنية في الصالة الرياضية لرفع معدل القوة البدنية والتقوية، وتمدد العضلات تحت إشراف نخبة من خبراء ومدربي اللياقة البدنية.

وأضاف: «برنامج فترة الظهيرة يستمر مع المحاضرات النظرية عن موضوعات مختلفة، يتناولها المحاضرون تباعاً، وبحسب البرنامج المعتمد من لجنة الحكام، حيث شملت مناقشة ودراسة القانون، والتعديلات الجديدة التي أدخلت عليه، إضافة إلى دراسة الاعتبارات التي تجب مراعاتها عند احتساب أو عدم احتساب مخالفات لمسة اليد، خصوصاً التي تقع داخل منطقة الجزاء، من خلال دراسة حالات عملية حدثت في مونديال كأس العالم الأخير في روسيا، أو من الموسم الكروي الإماراتي السابق».

وأشار مدير إدارة الحكام: «تم توزيع الحكام إلى ثلاث مجموعات، بغرض دراسة ومناقشة حالات لمسة اليد، وتحليلها للوصول إلى توحيد المفاهيم، ومن ثم إعطاء القرار المناسب بشأنها، وكذلك حصة خاصة لتدريب الحكام المساعدين على كيفية تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد».

وتابع: «الفترة المسائية التي تبدأ من الساعة الخانسة إلى الساعة السابعة تشهد تقسيم الحكام إلى أربع مجموعات للتدريب على التطبيقات العملية في ملاعب التدريب، مع وجود لاعبين لتدريب الحكام على أربعة موضوعات هي: تدريب الحكام على كيفية مراعاة الاعتبارات عند اتخاذ القرارات التحكيمية المتعلقة بحالات لمسة اليد عملياً، وتدريب المساعدين على كيفية التمركز والتركيز العالي في اللعب المشترك، من خلال القيام ببعض التطبيقات العملية، وكيفية قيام الحكم باتخاذ القرار التحكيمي الصحيح (الجزء الثاني) مباشرة بعد الانتهاء من الانطلاقات والجري السريع، من خلال مشاهدة الحالة في التلفزيون الموجود في الملعب، وأخيراً التدريب الفني البدني في الملعب على السرعات، وكيفية القيام بالتحركات الأمامية والخلفية والجانبية».