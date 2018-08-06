الظفرة يتعادل مع اتحاد جدة في ألمانيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حسم التعادل الإيجابي، بنتيجة 1-1، أولى مباريات فريق الظفرة لكرة القدم الودية في معسكره الخارجي، الذي يقيمه حالياً في ألمانيا، التي جمعته، مساء أول من أمس، بفريق الاتحاد السعودي المدجج بسبعة لاعبين أجانب، وتقدم فريق الظفرة بالهدف الأول في الدقيقة 20 بوساطة الوافد الجديد، سهيل المنصوري، في حين أدرك الاتحاد التعادل في الدقيقة 43 من ضربة ثابتة عن طريق كارتينو. ودفع مدرب فريق الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش، خلال الشوط الأول، بتشكيلة ضمت: زايد الحمادي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع سلطان السويدي وعبدالرحمن يوسف وأمين عطوشي، وحمد المرزوقي وخالد الدرمكي وخالد بطي ونيكولاس ميليسي في خط الوسط، وديغو وهيلدر وسهيل المنصوري في خط الهجوم.

وبعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني بدأ مدرب الظفرة إجراء تغييرات لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، إذ دخل بدر العطاس بدلاً عن خالد الدرمكي، وسعيد الكثيري وعبدالله الصيعري وعبدالله سلطان وسهيل الحربي وحمد حبيب وحميد المسماري وخلف الحوسني، بدلاً من حمد المرزوقي وهيلدر وميليسي وزايد الحمادي وديغو وسهيل المنصوري وأمين العطوشي.

وسيخوض الظفرة مباراته الودية الثانية أمام فريق الفجيرة في الساعة السابعة من مساء غد، على أن يؤدي التجربة الودية الثالثة في مواجهة فريق اوغوهات الألماني، يوم الجمعة المقبل، في حين سيلاقي انغلوشتات الألماني يوم 14 الجاري، على أن يختتم تجاربه الودية بلقاء المنتخب الأولمبي الكويتي يوم 16 من الشهر نفسه.

تقدم الظفرة في الدقيقة 20 بوساطة الوافد الجديد سهيل المنصوري.