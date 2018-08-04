العين أول المودعين لكأس العرب للأندية

المصدر: معاذ كمبال - العين

غادر فريق العين بطولة كأس العرب للأندية الابطال لكرة القدم اليوم على يد وفاق سيطيف الجزائري من دور الـ32 رغم فوزه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد ماكسيمار في العاصمة الكرواتية زغرب.



وكان "الزعيم" في حاجة للفوز بهدفين نظيفين ليضمن تأهله للدور ثمن النهائي بعد أن كان قد خسر لقاء الذهاب في ملعبه بهدف لهدفين.



وسيطر لاعبو فريق العين على مجريات الشوط الأول وكانوا الطرف الأفضل وترجموا أفضليتهم بتسجيل الهدف في الدقيقة 44 بواسطة إبراهيما دياكي.



وواصل "الزعيم" تفوقه في مطلع الشوط الثاني لكن سرعان مع تراجع المستوى بسبب اللياقة البدنية عجز معها عن استثمار الفرص التي حصلوا عليها في مواجهة المرمى.



