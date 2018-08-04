طرح تذاكر بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، طرح تذاكر الحدث الذي يستضيفه ملعب ذا سيفنز بدبي، خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر المقبل. ويشارك في البطولة، التي تعد الأكبر على جدول فعاليات دبي الرياضية والاجتماعية السنوي، أكثر من 340 فريقاً، ستتنافس في مسابقتي الرجبي وكرة الشبكة. ويستقطب ملعب ذا سيفنز طوال الأيام الثلاثة (عطلة نهاية الأسبوع) لمهرجان الرجبي ما يزيد على 100 ألف متفرج وزائر، سيتمتعون بفعاليات الحدث المسلية والممتعة، بما في ذلك عروض لفنان مشهور من لاس فيغاس، يتقمص خلالها شخصية بارزة، وأنشطة متنوعة مقدمة من رعاة الحدث، وموسيقى دي جي مساء كل يوم، عقب انتهاء المنافسات، إضافة إلى العديد من المطاعم التي تقدم مأكولاتها في قرية الرجبي.

وسيكون الدخول مجاناً للجميع في اليوم الأول للحدث، وكذلك مجاني للأطفال دون سن الـ12 طوال الأيام الثلاثة للبطولة، الأمر الذي سيجعل سباعيات دبي للرجبي وجهة مميزة للعائلات لقضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة، بوجود منطقة مخصصة لألعاب للأطفال، والمتنزه المائي «سبلاش آند بارتي» وسط قرية الرجبي، وقلاع القفز، وجناح نادي سبعة المسلي. كما يمكن للعائلات ترك صغارها لدى «كريشيه» للاعتناء بهم أثناء تمتعها بأجواء الحدث.