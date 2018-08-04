حتا يدشن استعداداته للموسم المقبل اليوم

المصدر: محمد فاضل - دبي

يدشن الفريق الأول لنادي حتا عصر اليوم استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، في استاد حمدان بن راشد، تحت اشراف مدربه الجديد الصربي نيناد، قبل السفر إلى محطته الخارجية لإقامة المعسكر التدريبي الخارجي في المملكة العربية السعودية أو الكويت، ويتطلع «الإعصار» الى تحقيق إنجاز جديد يتمثل في العودة لدوري الأضواء، بعد اول موسم له بعد الهبوط الى دوري الدرجة الأولى، وفِي هذا الجانب تعاقدت اللجنة الفنية في النادي مع عدد من اللاعبين الشباب المميزين، كما وحافظت على أبرز لاعبي الموسم الماضي تأميناً لعامل الاستقرار. ومن أبرز الأجانب الجدد البرازيليين دا سيلفا ودوس سانتوس.

بدوره قال نيناد لـ«الإمارات اليوم»: «سعيد للعمل في حتا وأتطلع لإنجازات مميزة في اول محطة تدريبية لي في الإمارات، وأشعر بالارتياح العالي لنوعية اللاعبين الذين تم التعاقد معهم، ومنهم الأجانب ونأمل بناء فريق قوي قادر على المنافسة والصعود للمحترفين، مقدماً شكره لمجلس ادارة النادي».