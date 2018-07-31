الحزامي: مجلس الشارقة الرياضي يُسخّر إمكاناته لنجاح ماراثون «الوفاء للقائد»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أبدى الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، استعداد مجلس الشارقة الرياضي للتعاون مع اللجنة المنظمة لماراثون «الوفاء للقائد»، الذي يقام سنوياً.

وكان الحزامي قد استقبل، أمس، المشرف العام على الماراثون، صالح محمد حسن، بحضور مدير إدارة الأنشطة المجتمعية في مجلس الشارقة الرياضي، سعيد العاجل، بمناسبة بدء التحضيرات لإقامة النسخة الثامنة من هذا الحدث، الذي ينطلق في ديسمبر من العام الجاري، ويقام بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وقال الحزمي للجنة المنظمة إن «مجلس الشارقة يضع إمكاناته كافة ويسخّرها لإنجاح هذا الحدث، ولديه العديد من المقترحات والأفكار التي من شأنها إخراج الحدث بشكل مميز يتناسب ومكانة المبادرة الوطنية».