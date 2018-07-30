حتا يتعاقد مع صادق ولوان وجيلمار

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

تعاقد نادي حتا مع حارس مرمى الفجيرة السابق سعيد صادق، كما تعاقد مع المحترفين البرازيليين لوان دوسانتوس قادماً من نادي ماديرا البرتغالي، وجيلمار دا سيلفا قادماً من الدوري السعودي بعقد لموسم واحد، وجدد النادي عقد اللاعب لاحج صالح لتمثيل «الإعصار» في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، وتم الإعلان عن التعاقدات في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالنادي، أول من أمس، بحضور عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي علي عبدالله البدواوي.

وقال البدواوي في المؤتمر الصحافي، إن التعاقد مع الثنائي البرازيلي جاء بناءً على توصية المدرب نيناد فانيج، معرباً عن ارتياح مجلس الإدارة من قدرة الفريق على نيل احدى بطاقتي الصعود لدوري الخليج العربي. وعن موعد بداية إعداد الفريق والمعسكر الخارجي، قال: «سينطلق الإعداد في ملعب الفريق يوم الرابع من أغسطس المقبل وسيستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل موعد المغادرة لإقامة معسكر إعدادي خارجي، الذي سيكون في مصر أو السعودية».