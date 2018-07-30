الفجيرة يخسر بسباعية أمام ريغينسبورغ الألماني

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

فاز الفريق الأول لنادي ريغينسبورغ الألماني، على نظيره الفجيرة بسبعة اهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي اقيمت أمس، ضمن معسكر الفجيرة المقام في ألمانيا، استعداداً للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وسجل هدفي الفجيرة الجزائري بن يطو وراشد حسن، وأكد الحساب الرسمي لنادي الفجيرة «تويتر» في مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفجيرة لعب بتشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة، حيث مثله في الشوط الأول كل من صالح ربيع وخالد عبدالله وهلال سعيد وحسن أمين وفهد سبيل وكوسوكو وفهد خميس وحميد أحمد لخط الوسط وخليفة عبدالله وسيف سالم وراشد حسن، بينما مثله في الشوط الثاني كل من إبراهيم الكعبي وعبدالله الظنحاني وحمدان قاسم ووليد المسماري ومبارك حسن وأحمد الحفيتي وإبراهيم المنصوري وخليفة خاطر وغابريل وسيلفا ومحمد بن يطو.