مدربان عملا في الدوري الإماراتي مرشحان لتدريب مصر

المصدر: سيد مصطفى - دبي

وضع الاتحاد المصري لكرة القدم، مدربين سبق لهما العمل في دوري الخليج العربي، ضمن قائمة تضم أربعة أسماء مرشحة لقيادة منتخب الفراعنة، خلفاً للأرجنتيني، هيكتور كوبر، الذي انتهى عقده مع مصر عقب مونديال روسيا 2018.

وكتب الاتحاد المصري في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه تم تشكيل لجنة من اللاعبين الدوليين السابقين مجدي عبدالغني وحازم إمام، والحكم الدولي السابق عصام عبدالفتاح، لدراسة موقف المدير الفني الجديد للمنتخب.

وبين المرشحين مدرب الوحدة السابق، المكسيكي خافيير أغيري، وكذلك مدرب الأهلي والعين سابقاً، الإسباني كيكي فلوريس، ومعهما الكولومبي خورخي لويس بينتو، والبوسني وحيد خليلودزيتش.

وسبق لفلوريس، أن أشرف على أندية إسبانيول وخيتافى وأتليتكو، وفالنسيا الإسباني، وواتفورد الإنجليزي.

وطُرح اسم أغيري، حيث يتفوق على كيكي فلوريس، بأن تولى تدريب منتخبي المكسيك واليابان، إلى جانب ناديي أتليتكو مدريد وسرقسطة وأوساسونا الإسباني. وحقق الوحدة تحت قيادة أغيري العديد من النجاحات، أبرزها كأس رئيس الدولة، موسم 2016/‏‏ 2017.