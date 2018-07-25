إعادة قرعة كرة القدم في «آسياد جاكرتا» اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة جديدة، اليوم، لمنافسات الرجال، بعد القرعة الأولى التي شهدت خطأ تنظيمياً حصل على إثره استبعاد منتخبنا الوطني وكذلك منتخب فلسطين، لتتم إضافتهما في قرعة اليوم، ويصل بذلك عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، التي تقام ضمن دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا الإندونيسية، إلى 26 منتخبا، وتنطلق منتصف الشهر المقبل.

وتقام القرعة بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح اليوم. وتلعب المنافسات من ست مجموعات، أربع منها بأربع، ومجموعتان من خمسة منتخبات لكل منهما. يذكر أن المنتخبات الأولمبية فقط يحق لها المشاركة في البطولة، مع وجود ثلاثة لاعبين فوق 23 سنة. وتنطلق المنافسات قبل أيام عدة من حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، التي تقام من 18 أغسطس إلى الثاني من سبتمبر. وثمّن أمين عام اتحاد كرة القدم، محمد عبدالله بن هزام الظاهري، مساعي وجهود اللجنة الأولمبية الوطنية التي قامت بكل التدابير اللازمة حيال إعادة مراسم القرعة الرسمية لمنافسات كرة القدم. وأكد في تصريحات صحافية أن مدير إدارة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة، عبيد مبارك الشامسي، سيحضر القرعة.

في جانب آخر، يختتم المنتخب الأولمبي استعداداته لخوض غمار الدورة الآسيوية، بمعسكره التحضيري الخارجي الأخير في ماليزيا، من 31 يوليو إلى التاسع من أغسطس المقبل، على أن يكون تجمّع اللاعبين للسفر 30 الجاري بدبي.

واستقر الجهازان الفني والإداري للمنتخب بقيادة المدرب البولندي، ماسيج سكورزا، على 26 لاعباً لهذا المعسكر، هم: شاهين الدرمكي، أحمد الغيلاني، عبدالرحمن العامري، خليفة الحمادي، محمد العطاس، زايد العامري، أحمد الهاشمي، عبدالله النوبي، عبدالله جمعة، حمد الجسمي، ماجد سرور، إسماعيل خميس، علي غميل، حسين عبدالله، محمد خلفان الحراصي، محمد المسماري، جاسم البلوشي، راشد عمر، محمد عبدالباسط عبدالله، أحمد راشد سلطان، خالد إبراهيم هلال، محمد حسن الشامسي، سالم سلطان، خالد عبدالرحيم باوزير، سلطان عبدالله المنذري، بالإضافة للجهاز الفني والإداري للأبيض الأولمبي. وكان الأولمبي اختتم معسكره الخارجي في هولندا، الذي استمر من 25 يونيو الماضي إلى الثامن من يوليو الجاري، ضمن المرحلة الثالثة للتحضيرات المستمرة استعداداً للآسياد، وخاض خلاله ثلاث مباريات ودية مع أندية أوروبية من روسيا وبلجيكا وهولندا، فتعادل في مباراة وخسر مباراتين.

• 6 مجموعات تضمها بطولة كرة القدم في دورة الآسياد، بينها مجموعتان من خمسة فرق في كل منهما.

• الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي استدعى 26 لاعباً تحضيراً للمشاركة في «آسياد جاكرتا».