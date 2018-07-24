طرح تذاكر كأس آسيا «الإمارات 2019» 30 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، عن بدء طرح تذاكر بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» للجمهور اعتباراً من يوم الاثنين 30 يوليو الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التي عقدها وفد اللجنة العليا المحلية المنظمة مع الاتحاد الآسيوي في مقر الأخير بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو وندسور جون، وأمين عام مجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة عارف حمد العواني، لاستعراض آخر تحضيرات الإمارات لاستضافة النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وشهد الاجتماع مناقشة الاتحاد الآسيوي مع وفد اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة الخطة التنظيمية ومدى جاهزية المنشآت ومتابعة آخر الاستعدادات لاستضافة البطولة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 1 فبراير 2019، بمشاركة قياسية تبلغ 24 منتخباً، يمثلون نخبة المنتخبات الوطنية في القارة الصفراء، كما تطرق الاجتماع إلى تفاصيل عمليات التجديد في الملاعب الثمانية التي تستضيف مباريات البطولة، ونسب الإنجاز المحققة، فضلاً عن ذلك الاطلاع على جهود اللجنة العليا المحلية المنظمة واستعداداتها لاستقبال المنتخبات والجماهير خلال البطولة.

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالاستعدادات الجارية والتحضيرات المكثفة لاستضافة البطولة، ووصول نسب الإنجاز إلى مراحل متقدمة، بما يؤكد حرص اللجنة العليا المحلية المنظمة على تنظيم البطولة بشكل مميز يليق بمكانة دولة الإمارات وسمعتها العالمية.

من جانبه، قال عارف العواني: «يشكل الإعلان عن إطلاق مبيعات التذاكر للجمهور أهمية كبيرة في مراحل التحضير المتواصلة للبطولة، واللجنة العليا المحلية المنظمة حريصة كل الحرص على تقديم نسخة استثنائية مبهرة في تاريخ البطولة ومسيرتها»، مبيناً أن الاجتماعات مع الاتحاد الآسيوي أسفرت عن نتائج إيجابية وإشادة آسيوية، وترحيب كبير بكل الأعمال التحضيرية التي عكست اهتمام اللجنة العليا المحلية المنظمة برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، والمكتب التنفيذي برئاسة اللواء محمد خلفان الرميثي، نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة، مؤكداً أن اللجنة العليا المحلية المنظمة حرصت على توفير التذاكر بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، للسماح لأكبر عدد ممكن من الجماهير بحضور المباريات في جميع الملاعب المعتمدة، والعمل على تحقيق التفاعل الجماهيري الكبير مع الحدث».

وتعد هذه النسخة هي الأكبر في تاريخ نهائيات بطولة أمم آسيا بمشاركة 24 منتخباً، كما تعد أحد أكبر الأحداث الرياضية التي تستضيفها دولة الإمارات، حيث ستلعب 51 مباراة على مدار 28 يوماً من الإثارة المتواصلة، تستضيفها ثمانية ملاعب في أربع مدن هي: أبوظبي والعين ودبي والشارقة، بالإضافة إلى برنامج موسع من الأنشطة والفعاليات الترفيهية للجماهير.

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