600 لاعب يشاركون في «آسيوية القوة البدنية»

المصدر: محمد فاضل ـــ دبي

نظم اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية، أول من أمس، مؤتمرا صحافيا في فندق ومركز البستان في دبي، بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي فرشيد سلطاني، والامين العام راجيش تواري، تم من خلاله الاعلان عن موعد اقامة بطولة اسيا في في نادي دبي لاصحاب الهمم خلال الفترة من 18 إلى 24 سبتمبر المقبل، بمشاركة 600 لاعبا ولاعبة من 23 دولة، وستكون البطولة للاشبال والشباب والمتقدمين من الذكور والإناث، وتقام بنظام البدلة وبدون بدلة، كما تم الاعلان عن الأوزان التي سيتم التنافس بها وهي 59، 66، 74، 83، 93، 105، 120 كيلوغراما والوزن المفتوح، بينما للإناث ستكون الأوزان 47، 52، 57، 63، 72، 84، والوزن المفتوح وبخصوص منافسات الماستر فستكون للإعمار اعلى من 39 سنة وأعلى من 49 سنة وأعلى من 59 سنة وأعلى من 69 سنة.