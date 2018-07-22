إضاءة معالم في الإمارات احتفالاً بالذكرى الــ 50 لانطلاق الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

انضمت أبرز المعالم والمباني الشهيرة في أبوظبي إلى الحملة العالمية التي تقام بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ50 لانطلاق الأولمبياد الخاص، إلى جانب العديد من المباني والنصب التذكارية والملاعب حول العالم، وتم إنارة هذه المعالم باللون الأحمر.

وتحتضن أبوظبي الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية التي ستقام في الفترة من 14 إلى 21 مارس المقبل 2019.وأقيم هذا العرض العالمي التضامني بمناسبة إضاءة أهم المعالم العالمية باللون الأحمر، والتي أطلقها الأولمبياد الخاص بهدف وضع حد للمعاملة التي يتعرض لها أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية، ولبناء مجتمعات أكثر تضامناً حول العالم.

ويشارك في هذه الحملة العديد من المعالم البارزة في الإمارات، حيث تنضم إلى أكثر من 200 معلم بارز حول العالم تشمل معلم كوكاكولا عين لندن، ولافتة ميدان بيكاديللي في لندن، المملكة المتحدة، وتمثال نلسون مانديلا في جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، والمكعب المائي في بكين، الصين، وذلك بهدف نشر رسائل تدعو للتسامح والاحترام.

وقال مدير عام اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 خلفان محمد المزروعي: «تواصل الإمارات دعمها وتشجيعها لأصحاب الهمم، ليكونوا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع، ولا شك أن مشاركة المعالم الوطنية في هذه الحملة تؤكد التزام الإمارات بترسيخ التضامن والتوعية في المجتمع، خصوصاً أننا نعمل على الإعداد لدورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019».

وتضم قائمة المعالم الإماراتية المشاركة في هذا الحدث العالمي: مبنى أدنوك، فندق قصر الإمارات، فندق ياس فايسروي، مبنى مبادلة آيبيك، مركز الاتحاد للطيران، برج Y، كابيتال جيت، مشرف مول، الخالدية مول، الوحدة مول، مبنى سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، المقر الرئيس لبنك أبوظبي الأول، مبنى اتصالات T&A، مبنى اتصالات الكفاف، جسر الشيخ زايد، المارينا مول، استاد هزاع بن زايد.