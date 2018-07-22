العواني: مجموعة العين تقدم نموذجاً مميزاً في التحضيرات النهائية لكأس آسيا 2019

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقد المكتب التنفيذي لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019) اجتماعاً موسعاً مع مجموعة العين، ضمن سلسلة الاجتماعات التنسيقية والدورية مع المجموعات لمناقشة آخر التحضيرات ومتابعة مستجدات مراحل العمل التنظيمي لمجموعة العين.

حضر الاجتماع مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي عارف حمد العواني، ورئيس مجموعة العين في كأس آسيا (الإمارات 2019) حمد بن نخيرات العامري، ومدير مجموعة استاد هزاع بن زايد سلطان حمد المطوع الظاهري، بجانب مديري ورؤساء اللجان في اللجنة المنظمة ومجموعة العين.

وفي بداية الاجتماع رحب عارف العواني بأعضاء مجموعة العين، وقدم استعراضاً شاملاً عن آخر تحضيرات اللجنة المنظمة بالتنسيق المشترك مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وستحتضن مجموعة العين 14 مباراة في البطولة القارية التي تقام بنسختها الجديدة بمشاركة 24 منتخباً خلال الفترة من 5 يناير حتى 1 فبراير 2019، بواقع 8 مباريات في استاد هزاع بن زايد، و6 في استاد خليفة بن زايد.

من جانبه، أوضح مدير البطولة مدير المكتب التنفيذي عارف حمد العواني، أن الاجتماعات التنسيقية تتواصل مع كل المجموعات، انطلاقاً من حرص اللجنة المحلية المنظمة على متابعة مراحل التحضير وفق البرنامج الزمني المعتمد، مبيناً أن الاجتماع الأخير شهد متابعة سير الأعمال التطويرية ومسار التحضير لمجموعة العين التي تقدم نموذجاً مميزاً في العمل الدؤوب نحو استكمال التحضيرات النهائية، وتقديم صورة رائعة في المشهد التنظيمي للبطولة بصفة عامة، مشيداً بجهود كل الأعضاء في المجموعة وتجاوبهم الكبير مع اللجنة المنظمة والمكتب التنفيذي.

بدوره، أكد رئيس مجموعة العين في كأس آسيا (الإمارات 2019) حمد بن نخيرات العامري، أهمية ودور الاجتماعات بين المجموعات والمكتب التنفيذي للبطولة لاستعراض ما وصلت إليه كل مجموعة، من بينها مجموعة العين التي تواصل العمل التحضيري عبر خطة منتظمة ومحكمة تعتمد على توزيع الأدوار بين فريق العمل وإتقان الأعمال والمهام الموكلة للوصول للمرحلة النهائية من عمليات التنظيم بصورة مميزة، مبيناً حرص مجموعة العين على تقديم التميز والإبهار بجميع مراحل التنظيم، بما يكمل العمل التنظيمي الكبير الذي ستقدمه اللجنة المنظمة وكل المجموعات الأخرى، الأمر الذي يشرّف الدولة على الصعيد الدولي.

وشهد الاجتماع الاطلاع من رئيس لجنة المسابقات في البطولة طلال الهاشمي، على آخر التحضيرات بخصوص الفرق والانتقال من مجموعة لأخرى، والتنويه بزيارة الوفد الرسمي للاتحاد الآسيوي للملاعب بنهاية سبتمبر المقبل، كما قدم أحمد القبيسي رئيس لجنة التسويق والاتصال في البطولة عرضاً عن الهوية التسويقية التي ستشهدها ملاعب المباريات والتدريب ومناطق المشجعين في البطولة.

كما ناقش الاجتماع مراحل التحضير في استاد هزاع بن زايد الذي سيشهد استضافة عدد من مباريات كأس العالم للأندية (الإمارات 2018)، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2018، والانتقال بعدها بفترة قصيرة لاحتضان مباريات كأس آسيا في يناير 2019.

وتابع المكتب التنفيذي خلال الاجتماع جاهزية الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، بجانب ملاعب التدريب، إضافة لمناطق كبار الشخصيات ومنصة الإعلاميين والمركز الإعلامي وقاعة المؤتمرات الصحافية والمنطقة المختلطة في تلك الملاعب، إضافة الى ذلك اطلع المكتب التنفيذي على الخطط الأمنية والتسويقية والنقل والمواصلات والإقامة، وجاهزية مكاتب التصاريح الخاصة بالبطولة ودور المتطوعين في عمليات التنظيم للمباريات، بجانب منطقة المشجعين والفعاليات والأنشطة التي ستضمها.