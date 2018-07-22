20 فعالية رياضية في «محمية المرموم الطبيعية» سنوياً

المصدر: سيد مصطفى - دبي

يُعد مشروع «محمية المرموم» من أحدث المشروعات الطموحة، التي توفر مرافق رياضية جديدة في دبي. وتمتد هذه المحمية لتشمل 10% من إجمالي مساحة دبي، إذ ستقدم مبادرات عدة على مدار العام، ضمن مبادرات رياضية وبيئية وثقافية ورياضية، برعاية تسع مؤسسات وهيئات حكومية.

وقال مجلس دبي الرياضي، عن محمية المرموم، «بحلول عام 2013، ستكون محمية المرموم مُستضيفة أكثر من 20 حدثاً رياضياً سنوياً، ما من شأنه أن يجذب نحو 20 ألف مُشارك».

وأوضح مجلس دبي الرياضي: «تتمتع المحمية بأكثر من 40 هكتاراً من الأشجار المحلية والأراضي الخصبة، وهي موطن لأكثر من 204 أنواع من الطيور المحلية، و158 نوعاً من الطيور المهاجرة، كما تضم المحمية أكثر من 10كم من البحيرات».

وسيشمل المشروع الجديد، بحسب ما ألمح مجلس دبي الرياضي، 10 منصات لمراقبة الحيوانات والطيور، وطوابق لمشاهدة النجوم وغروب الشمس، ومناطق داخلية وخارجية لممارسة رياضة اليوغا، ومسرحاً في الهواء الطلق، يستضيف 350 شخصاً، إضافة إلى مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، الأكبر من نوعه في موقع واحد بالعالم، بقدرة 5000 ميغاوات بحلول 2030.