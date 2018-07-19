عيسى هلال: خوض كرواتيا وفرنسا نهائي المونديال انتصار للمنتخبات الطامحة

المصدر: محمد فاضل ــ الشارقة

وصف الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، وصول منتخبي كرواتيا وفرنسا للمباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم، بأنه انتصار للمنتخبات الطامحة لتحقيق الإنجازات الكبرى، على الرغم من هيمنة المنتخبات ذات التاريخ الحافل بالألقاب، مثل ألمانيا والبرازيل والأرجنتين، مؤكداً أن كرواتيا استفادت من الثقة العالية بالنفس، التي يتمتع بها مدرب المنتخب زلاتكو، وثقة لاعبيه الكبيرة بقدرته على قيادتهم نحو الوصول للنهائي، وأن زلاتكو استفاد من كون جميع لاعبيه نجوماً دوليين كباراً يلعبون في أندية كبرى بالدوريات العالمية. وقال عيسى هلال لـ«الإمارات اليوم»: «أنا من مشجعي المنتخب الألماني إلا أن فرنسا استحقت الفوز بكأس العالم، وهذا الأمر لا يقلل من الإعجاب بأداء المنتخب الكرواتي، ووصوله للنهائي إنجاز في حد ذاته».

وتابع: «المنتخب الفرنسي استحق الفوز باللقب، وكان ذلك واضحاً منذ انطلاق المونديال، كونه أكثر تنظيماً ويتمتع بلاعبين تميزوا كثيراً بتطبيق اللعب الجماعي».

وبخصوص رأيه عن لقب أفضل لاعب في كأس العالم، قال: «تمنيت أن يكون هذا اللقب من حصة الإنجليزي، هاري كين، لكونه هدافاً ذكياً، لكن بعد خسارة إنجلترا وابتعادها عن اللقب أصبح هذا اللقب من حق آخرين، وأعتقد أن قائد كرواتيا، مودريتش، استحق الفوز بجائزة أفضل لاعب، ولم أتوقع أن يكون لقب اللاعب الأفضل من حصة أي من لاعبي منتخب فرنسا، بسبب عدم اعتمادهم على أسلوب النجم الأوحد في الأداء، بل على الأداء الجماعي»، وتابع: «لم أتوقع خروج البرازيل وألمانيا وإسبانيا المبكر، لكني توقعت ذلك للأرجنتين لأن إدارته الفنية اعتمدت كثيراً على ليونيل ميسي، من دون أن تدرك أن ميسي لاعب ناجح مع ناديه، ولم يسبق له تحقيق إنجاز كبير مع منتخب بلاده».

وبخصوص إن كان سيوصي أندية الشارقة بالاستفادة من معطيات كأس العالم، والتعاقد مع لاعبين أو مدربين من كرواتيا أو فرنسا، أكد أن مجلس الشارقة الرياضي لا يتدخل في شؤون الأندية بخصوص اختياراتها، وأنه شخصياً يثق بما يتمتع به مسؤولو الأندية من فكر رياضي احترافي.