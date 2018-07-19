منتخب الشباب يتلقى هزيمة ثانية في «عربية السلة»

المصدر: جوني جبورـــ دبي

خسر المنتخب الوطني لشباب كرة السلة، أول من أمس، أمام صاحب الضيافة المنتخب المصري «58-74»، ضمن البطولة العربية السابعة عشرة للشباب تحت 18 عاماً، التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة حتى 24 يوليو الجاري، مع العلم بأن الأبيض الشاب خسر مواجهته الأولى أمام تونس «64-66».

من جهته، أكد المدير الفني للمنتخب، عبدالحميد إبراهيم، أن لاعبي منتخب الشباب دفعوا ضريبة الإرهاق البدني، وقال في تصريحات صحافية، إن «لاعبي الأبيض بذلوا جهداً كبيراً في مباراتهم الأولى أمام تونس التي خسرناها بصعوبة، قبل أن يتكرر الأمر ذاته في لقاء المنتخب المصري الذي عانى خلاله اللاعبون الإرهاق، خصوصاً أن مراحل الإعداد لهذه البطولة كانت قصيرة جداً، فضلاً عن أن جدول المباريات جاء ظالماً للمنتخب، لكونه فرض علينا خوض ست مباريات متتالية دون توقف».

وأضاف: «أهدر لاعبونا 18 رمية حرة أمام مصر، ما يدل على ضعف التركيز الذي يأتي نتيجة عكسية لحالة الجهد البدني، كما أن أفضل لاعبينا محمود وسيم الذي يملك الخبرات اكتفى بتسجيل ثلاث نقاط في السلة المصرية، مع العلم بأن معدله في معظم المباريات التي خاضها سابقاً لا يقل عن 20 نقطة».

ويخوض المنتخب، مساء اليوم، مباراته الرابعة في البطولة، حينما يلتقي في الخامسة بتوقيت الإمارات نظيره الجزائري.