الإمارات تستضيف بطولة آسيا للقوة البدنية

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية عن فوز ملف الإمارات بشرف تنظيم بطولة آسيا للقوة البدنية، التي ستقام في دبي منتصف سبتمبر المقبل.

وتقدم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، بالتهاني، وأثنى على جهود الهيئة العامة للرياضة، مؤكداً في بيان رسمي صادر عن الاتحاد، أن لجان الاتحاد باشرت بالاستعداد الفوري للتنظيم، بحيث يتم إخراج الحدث بأفضل صورة ممكنة وبما يتناسب والمكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تنظيم البطولات.

بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد علي بن حيدر: «سعداء بالفوز بشرف تنظيم البطولة التي تعكس النجاحات المميزة للإمارات في جميع الجوانب، منها الجانب الرياضي، وسنعمل على أن يكون تنظيم هذه البطولة امتداداً لغيرها من البطولات التي تم استضافتها في الدولة».