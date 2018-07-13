الوحدة إلى معسكر النمسا اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تغادر الدولة، في السابعة من مساء اليوم، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في طريقها إلى النمسا، لإقامة معسكر خارجي استعداداً للموسم الجديد، ويمتد المعسكر حتى 14 أغسطس المقبل. وذكر نادي الوحدة، أمس، أن بعثة الفريق تتكون من أعضاء الجهازين الفني والإداري و26 لاعباً اختارهم الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الروماني، لورنت ريجيكامب، وهم: محمد حسن الشامسي وراشد علي وسعيد المسماري في حراسة المرمى، وحمدان الكمالي وسالم سلطان وأحمد راشد وخالد إبراهيم، ومحمد برغش والكوري شانغ ريم وعبدالله الحمادي وسالم عبدالله، وحسين عباس الوافد الجديد من نادي النصر، وماجد عبدالله سالم وراشد عبدالله وعبدالله الكربي في خط الدفاع، وسلطان الغافري ومحمد عبدالباسط وأحمد العكبري، وناصر عبدالهادي ومحمد هلال وطارق الخديم وإسماعيل مطر في خط الوسط، والمغربي مراد باتنا والأرجنتيني سباستيان تيغالي ومحمد راشد وخليل إبراهيم في خط الهجوم.

وينطلق الموسم الجديد للوحدة بمباراة كأس السوبر مع العين، التي تحدد لها مبدئياً يوم 23 أغسطس على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية في مصر، ثم لقاء اتحاد كلباء في 31 أغسطس في الجولة الأولى لمنافسات دوري الخليج العربي.