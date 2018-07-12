«المرموم» تطلق أول فريق «ترايثلون» لأصحاب الهمم

المصدر: جوني جبور ـــ دبي

كشفت إسطبلات المرموم في دبي عن ولادة أول فريق ترايثلون لأصحاب الهمم على مستوى الدولة والعالم العربي، المكون من الرياضيين علي العامري وفارس عيسى ومحمد يحي، بطموح الإعداد المبكر والمشاركة في دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، التي تستضيفها أبوظبي مارس المقبل بمشاركة ما يزيد على 7000 رياضي ورياضية يمثلون 170 دولة.

وقال مدرب الفريق فراس العامري لـ«الإمارات اليوم»: إن «استضافة الدولة دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في مارس المقبل، وراء اتخاذ خطوة تأسيس الفريق، خصوصاً أن اللاعبين فارس عيسى وعلي العامري ومحمد يحي سبق لهم المشاركة في بطولات على مستوى الدولة، سواء على صعيد السباحة أو الجري، وتم العمل خلال الفترة الماضية على تأهيلهم للتأقلم مع سباقات الدراجات الهوائية الخاصة بفئة أصحاب الهمم».

• للإعداد المبكر والمشاركة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

موضحاً: «بدأ الفريق منذ سبع سنوات التدريب على السباحة الأولمبية، خصوصاً أن السباحة من أكثر الرياضات التي يمكن لها أن تسهم في إعادة تأهيل أصحاب الهمم، قبل أن يتم تأهيلهم للمشاركة في مسابقات خاصة لفئاتهم، والتي أعقبت قبل ثلاث سنوات باتخاذ خطوات متسارعة على صعيد تأهيلهم للمشاركة في مسابقات الجري، خصوصاً سباق ناس للجري لمسافة خمسة كيلومترات المخصص أصلاً للأسوياء، ليكون أول فريق جري على مستوى الدولة خاص بأصحاب الهمم».

وأضاف: «الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة أصحاب الهمم على مستوى الدولة ودبي على وجه التحديد كان من العوامل المساعدة على تطوير مستوى اللاعبين الثلاثة، إذ تضم إسطبلات المرموم العالمية منشآت رياضية عدة على أعلى مستوى».

واستطرد قائلاً: «المشاركة في سباق ناس للجري، مثل نقطة تحوّل في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية لهؤلاء اللاعبين، خصوصاً أننا اعتمدنا في سباق العام الماضي شعار (معاقون ولكن قادرون) في تأكيد على قدرة أصحاب الهمم على المشاركة جنباً إلى جنب سباق مخصص للأسوياء، الأمر الذي انعكس إيجاباً في رفع مستوى التحدي والإعداد بصورة مبكرة لنسخة سباق العام الجاري».

