شباب الأهلي يكافئ جمهوره ببطاقات «ماجيك بلانت»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قرر نادي شباب الأهلي دبي التعاون مع «ماجيك بلانت»، التابعة لمجموعة ماجد الفطيم، باعتبارها مركز الترفيه العائلي الأول في الدولة، وأفضل الوجهات الترفيهية جذباً للزائرين، وذلك من خلال بطاقات المكافآت التي ستقدم لجماهير النادي، من خلال برنامج الولاء الخاص الذي سيتم الإعلان عنه وإطلاقه الشهر المقبل مع بداية الموسم الرياضي الجديد 2018/‏2019، تزامناً مع الإعلان عن إطلاق تطبيق الجوال لنادي شباب الأهلي، حيث سيكون التعامل مع برنامج الولاء والاستفادة من عروضه عن طريق تطبيق الجوال الجديد.

يأتي الإعلان الجديد مواكباً لسياسة النادي، التي تهدف للتواصل مع الجمهور والمجتمع، والبحث عن تميز وراحة جمهور النادي وقاعدته الكبيرة، ويبحث النادي أيضاً خلال الفترة المقبلة عقد شراكات تعاونية جديدة، مع عدد من الشركات والمؤسسات لخدمة جمهور النادي.