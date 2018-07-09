المصدر: الامارات اليوم

تكتم

فضل نادي الدرجة الأولى الذي لعب ملحق الصعود الموسم الماضي، التكتم على صفقاته مع اللاعبين المقيمين ومواليد الدولة وأبناء المواطنات، وذلك بطلب من المدرب الذي يرى في ذلك «ضرورة فنية».

كلباء

أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن اللجنة الفنية بنادي اتحاد كلباء اتفقت رسمياً مع لاعب رأس حربة ليبيري قادم من الدوري السعودي، وسيصل اليوم للتوقيع على كشوفات النادي رسمياً والالتحاق بتدريبات الفريق.

اعتذار

قدّم ظهير أيسر نادي الجزيرة عبدالله موسى، اعتذاره إلى إدارة ناديه عبر حسابه على «تويتر»، عما بدر منه تجاه ناديه في الفترة الأخيرة، وطلب موسى قبول الاعتذار، ما يؤكد رغبته في العودة مجدداً لصفوف الفريق.