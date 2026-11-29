ليفربول - ​رويترز

تعادل ‌ليفربول ​وإيفرتون 1-1 في ”قمة مرسيسايد“ رقم 249 التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ⁠دومينيك سوبوسلاي هدفا رائعا في الدقائق الأولى ليتقدم ليفربول، قبل أن يدرك إيفرتون ‌التعادل بهدف عكسي سجله جيريمي فريمبونج، ولم يتمكن أي من ‌الفريقين من تسجيل هدف ‌الفوز، ليظل ليفربول في المركز ‌الرابع برصيد 22 ‌نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الثامن ​برصيد 17 ‌نقطة.وسجل ​ليفربول هدف التقدم ⁠في الدقيقة الخامسة عندما فشل إيفرتون في إبعاد الكرة داخل ​منطقة ⁠الجزاء، ⁠فاستغل فلوريان فيرتس الفرصة ليمرر الكرة إلى سوبوسلاي، الذي ⁠سددها بلمسة رائعة في الشباك.

ورد أصحاب الأرض في الدقيقة 25 عندما تسببت تمريرة خطيرة من كيرنان ديوسبري-هول من ‌ركلة حرة في حالة من الفوضى ​داخل منطقة جزاء ليفربول، فمد فريمبونج ساقه في محاولة لإبعاد الكرة لكنه حولها إلى داخل ​شباكه.